Fiorentina, Pioli: "Le voci sono una falsità. Ecco come stanno le cose"

"Il nostro momento in campionato è delicato, le ultime prestazioni sono state di buon livello ma ancora non è sufficiente. Riusciremo ad uscirne". Così Stefano Pioli prima del match di Conference League tra la Fiorentina e il Rapid Vienna per dimenticare l'ultimo posto in classifica e rialzare la testa. "I risultati sono pesanti e incidono nelle valutazioni di tutto, dobbiamo fare quel passo in più, ci vorrà tempo - ha detto il tecnico viola Stefano Pioli alla vigilia - La squadra ci crede, lavora bene e con i giusti atteggiamenti, è consapevole della situazione, è compatta e più unita di quello che si dice e vuole venire fuori da un momento difficile. Le voci sono falsità. Sappiamo che il momento va superato. Dobbiamo essere squadra nei momenti difficili della partita, che arrivano sempre. Dobbiamo essere più attenti e determinati".