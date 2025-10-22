Ex Lazio, nuova panchina per Bergodi: ripartirà dalla Romania
22.10.2025 21:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Gaetano
Inizia un nuovo step per la carriera da allenatore di Cristiano Bergodi. Dopo l'ultima avventura all'FC Rapid 1923, conclusasi nell'aprile del 2024, l'ex giocatore della Lazio ripartirà ancora dalla Romania: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Bergodi ha infatti raggiunto un accordo biennale con l'Universitatea Cluj. L'allenatore è già in viaggio e andrà a sostituire l'uscente Ioan Sabau.