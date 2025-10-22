Lazio, Sabatini: "Il risultato della Juve sarà determinante! Se dovesse perdere..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio mette nel mirino la Juve. La squadra di Maurizio Sarri sogna di poter mantenere il filotto di imbattibilità, magari conquistando i tre punti contro la Vecchia Signora dell'ex Tudor che, nel frattempo, questa sera scenderà in campo al Santiagio Bernabeu per la terza giornata del girone unico di Champions League. Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il noto giornalista Sandro Sabatini è rimartito proprio dalla sfida dei bianconeri contro il Real Madrid evidenziando quanto il risultato di questa sera possa essere fondamentale per i biancocelesti, soprattutto considerando la situazione di Igor Tudor a rischio esonero.

IL RISULTATO DELLA JUVE - "Il risultato della Juve può essere determinante per la Lazio. Tudor alla Juve è lo stesso Tudor della Lazio. Ai giocatori si rivolgeva in maniera brusca e lo stesso facevo con i dirigenti. Questo è il suo modo di fare, ma questo tono deciso funziona se vinci, altrimenti ti fai terra bruciata. Se stasera tornano negli spogliatoi che è finita tanto a poco per il Real diventa complicato in vista della Lazio. Sono sicuro che una sconfitta senza pieno onore può aiutare la Lazio. Se dovessero vincere, invece, sarebbe una bella botta di entusiasmo e ti consente di preparare la partita con serenità".

