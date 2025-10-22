Lazio, Agostinelli commenta Sarri: "Bisogna aspettare il mercato e..."

In collegamento a Radiosei, l'ex calciatore Andrea Agostinelli ha espresso il suo pensiero sulle dichiarazioni di Maurizio Sarri prima e dopo Atalanta - Lazio. In particolare ha parlato del pensiero del tecnico biancoceleste relativo al mercato e al rapporto con la società. Di seguito le sue parole.

“Ognuno è libero di capire quale sia la gravità delle dichiarazioni di Sarri. Io reputo che le sue siano state parole che non possano gravare sulla squadra. Non ne fare un dramma, mi sembra se ne stia parlando un po’ troppo. Per dare un giudizio definitivo bisogna aspettare il mercato di gennaio. Se davvero il club gli ha detto che sarà sbloccato e poi così non dovesse essere, poi voglio vedere che atteggiamento assumerà il tecnico. La cosa più importante è che non incida sulla squadra e questo secondo me non sta avvenendo. Anzi, vedo una squadra che dà tutto in campo. La società gli ha detto delle cose, c’è rimasto male ed ora vediamo nel prossimo futuro”.