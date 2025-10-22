Tacchinardi carica la Juve: "Serve un po' di fiducia per giocare contro la Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervistato da Diaro AS, l'ex attaccante Alessio Tacchinardi ha parlato della situazione della Juventus dopo la sconfitta contro il Como. Ora i bianconeri sono attesi dal Real Madrid in Champions League e poi dalla Lazio in campionato. Di seguito le sue parole.

"Questo Real Madrid non mi entusiasma ancora come squadra e per il livello di gioco, ma ha alcuni singoli giocatori che sono tra i migliori al mondo. Il Bernabéu farà tanta pressione e questo, insieme a Vinicius e Mbappé, è già sufficiente per battere chiunque. Per la Juventus sarà complicato dopo l'ultima sconfitta a Como, che ha generato tanta sfiducia nell'ambiente e aggiunto ancora più pressione. Ottenere un risultato positivo sarebbe importante per l'autostima e la fiducia prima di giocare contro la Lazio a Roma“