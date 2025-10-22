Juve ko contro il Real, Tudor: “Arrabbiati ma ora testa alla Lazio”
22.10.2025 23:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Al Real Madrid basta la rete di Bellingham per battere la Juventus nella terza giornata di Champions League. Secondo ko consecutivo per i bianconeri, dopo quello contro il Como, che il tecnico Tudor ha così commentato nel post gara.
“I ragazzi sono dispiaciuti perché sentivano che avrebbero meritato di fare almeno un gol. C’è rammarico ma questa è la strada giusta. Dispiaciuti e arrabbiati per la sconfitta ma ora prepariamoci alla Lazio”.