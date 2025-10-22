Juve, l'ex Jarni: "Tudor in discussione? Non ha senso!"
Raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com l’ex bianconero Robert Jarni ha parlato del momento della Juventus in vista della sfida dei bianconeri di Champions League contro il Real Madrid e della gara di campionato contro la Lazio.
“Tudor in discussione? No, è stato lui a portare la Juve in Champions, metterlo in discussione dopo questi primi mesi di lavoro non ha senso. Tudor è venuto alla Juve per allenare dei giocatori che non ha scelti. I bianconeri devono fare mercato con urgenza, non mi sono piaciuti gli acquisti estivi”.