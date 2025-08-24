IL TABELLINO di Como - Lazio 2-0

24.08.2025 20:28 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Como - Lazio 2-0

Serie A Enilive | 1ª giornata

Sabato 24 agosto 2025, ore 18:30

Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como

COMO-LAZIO 2-0

Marcatori: 47` Douvikas, 73` Paz

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt (70` Smolcic), Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone (78` Caqueret); Vojvoda, Paz (78` Sergi Roberto), Rodriguez (90`+2` Kuhn); Douvikas (70` Morata). 

A disp.: Lopes Menke, Vigorito, Goldaniga, Sergi Roberto, Gabrielloni, Fellipe Jack, Alberto Moreno, Baturina, Cutrone, Monzon.

All.: Cesc Fabregas

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (60` Marusic), Gila, Provstgaard, Tavares (66` Pellegrini); Guendouzi, Cataldi (66` Rovella), Dele-Bashiru (75` Dia); Cancellieri (60` Pedro), Castellanos, Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Noslin, Belahyane, Hysaj, Basic.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo); Assistenti: Meli - Alassio; IV ufficiale: Turrini; V.A.R.: Aureliano; A.V.A.R.: Chiffi

NOTE. Ammoniti: 17` Paz (C), 30` Zaccagni (L), 38` Van der Brempt (C), 73` Castellanos (L), 75` Guendouzi (L)

Recupero: 5` st.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE