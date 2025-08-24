IL TABELLINO di Como - Lazio 2-0
Serie A Enilive | 1ª giornata
Sabato 24 agosto 2025, ore 18:30
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
COMO-LAZIO 2-0
Marcatori: 47` Douvikas, 73` Paz
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt (70` Smolcic), Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone (78` Caqueret); Vojvoda, Paz (78` Sergi Roberto), Rodriguez (90`+2` Kuhn); Douvikas (70` Morata).
A disp.: Lopes Menke, Vigorito, Goldaniga, Sergi Roberto, Gabrielloni, Fellipe Jack, Alberto Moreno, Baturina, Cutrone, Monzon.
All.: Cesc Fabregas
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (60` Marusic), Gila, Provstgaard, Tavares (66` Pellegrini); Guendouzi, Cataldi (66` Rovella), Dele-Bashiru (75` Dia); Cancellieri (60` Pedro), Castellanos, Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Noslin, Belahyane, Hysaj, Basic.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo); Assistenti: Meli - Alassio; IV ufficiale: Turrini; V.A.R.: Aureliano; A.V.A.R.: Chiffi
NOTE. Ammoniti: 17` Paz (C), 30` Zaccagni (L), 38` Van der Brempt (C), 73` Castellanos (L), 75` Guendouzi (L)
Recupero: 5` st.
