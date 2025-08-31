IL TABELLINO di Lazio - Verona 4-0

IL TABELLINO di Lazio - Verona 4-0

Serie A Enilive | 2ª giornata

Domenica 31 agosto 2025, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-HELLAS VERONA 4-0

Marcatori: 3`Guendouzi, 10` Zaccagni, 41` Castellanos, 82' Dia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares (66` Pellegrini); Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru (77` Belahyane); Cancellieri, Castellanos (77` Dia), Zaccagni (66` Pedro).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Noslin, Hysaj, Basic, Lazzari, Cataldi.

All.: Maurizio Sarri

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Ebosse (46` Frese); Cham (46` Bella-Kotchap), Serdar, Bernede (69` Belghali), Bradaric; Harroui (46` Al Musrati); Giovane, Sarr (78` Mosquera).

A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Kastanos, Niasse, Ajayi, Vermesan.

All.: Paolo Zanetti

Arbitro: Valerio Crezzini (sez. Siena)

Assistenti: Costanzo - Garzelli

IV ufficiale: Colombo

V.A.R.: Pezzuto

A.V.A.R.: Maresca

NOTE. Recupero: 1` pt

