IL TABELLINO di Lazio - Verona 4-0
Serie A Enilive | 2ª giornata
Domenica 31 agosto 2025, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-HELLAS VERONA 4-0
Marcatori: 3`Guendouzi, 10` Zaccagni, 41` Castellanos, 82' Dia
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares (66` Pellegrini); Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru (77` Belahyane); Cancellieri, Castellanos (77` Dia), Zaccagni (66` Pedro).
A disp.: Mandas, Furlanetto, Noslin, Hysaj, Basic, Lazzari, Cataldi.
All.: Maurizio Sarri
HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Ebosse (46` Frese); Cham (46` Bella-Kotchap), Serdar, Bernede (69` Belghali), Bradaric; Harroui (46` Al Musrati); Giovane, Sarr (78` Mosquera).
A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Kastanos, Niasse, Ajayi, Vermesan.
All.: Paolo Zanetti
Arbitro: Valerio Crezzini (sez. Siena)
Assistenti: Costanzo - Garzelli
IV ufficiale: Colombo
V.A.R.: Pezzuto
A.V.A.R.: Maresca
NOTE. Recupero: 1` pt
