Como - Lazio, Pedro ritrova due amici spagnoli: l'incontro al Sinigaglia - FOTO
Manca sempre meno all'inizio del campionato di Como e Lazio. Nel pre partita, al Sinigaglia, c'è stato un incontro tra alcuni degli 'spagnoli' delle due squadre. I 'vecchi amici' Pedro, Sergi Roberto e Morata si sono rivisti e hanno chiacchierato a bordocampo prima di iniziare il riscaldamento. Di seguito lo scatto pubblicato dalla società biancoceleste sui social.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.