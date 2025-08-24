Lazio, Gila a Sky: “Prendiamo questa stagione come una sfida”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Pochi minuti ancora al fischio d'inizio di Como - Lazio, l'esordio stagionale dei ragazzi di Maurizio Sarri. Alle telecamere di Sky Sport nel pre-gara, ha parlato anche il difensore biancoceleste Mario Gila: “Sappiamo che il blocco del mercato può essere un fattore relativo, ma siamo tranquilli. La squadra ha qualità con giocatori di livello e un’idea chiara di calcio trasmessa da mister Sarri. Crediamo di poter far bene e vincere anche se non abbiamo avuto rinforzi dal mercato. Se la prendiamo come una sfida? Sì, è vero, le tifoserie, non solo quella della Lazio, vivono questa situazione in modo negativo, ma come dicevo abbiamo qualità e prendiamo questa situazione come una sfida per dimostrare di poter fare una stagione positiva”.

