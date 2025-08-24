Como, Fabregas a Sky: "La Lazio è forte, ma abbiamo fatto una grande partita"

Dopo la vittoria contro la Lazio, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole.

"Il mercato è stato fatto per tutto questo. Noi una squadra aggressiva, vogliamo fare bene, stare organizzati e pressare. Io sono molto esigente. L'anno scorso avevamo sofferto troppo nel finale, per questo abbiamo fatto diversi acquisti. I ragazzi sono giovani ma abituati a voler vincere e ad avere la giusta mentalità, nel sapere che fare con la palla e giocare a calcio. Faranno degli errori, certo, ma la cosa più importante è che credo in loro e che vanno avanti anche nei momenti brutti".

"Ramon? Ha giocato bene, è la sua prima stagione da professionista. Abbiamo fatto una grande partita. Giocavamo contro una squadra fortissima come la Lazio con grandissimi giocatori. Quando la mia squadra gioca così, mi fa emozionare. Nico Paz? So che è contentissimo qua, vuole essere un top player. Si allena sempre sulle punizioni, e alla fine ha segnato".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.