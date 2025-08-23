Lazio, la Nord contro la società: "Non ci lasciamo abbindolare dalla menzogna" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A due giorni dall'inizio del nuovo campionato di Serie A, e in particolare dall'esordio della Lazio contro il Como, la Nord ha pubblicato sui propri canali ufficiali un comunicato in risposta a quello diramato dalla società nella giornata di ieri. Una sorta di ringraziamento da parte di Lotito a coloro che si sono abbonati per questa stagione, a cui il tifo organizzato biancoceleste ha replicato in questo modo:

"Cari laziali, di fronte all'ennesimo atto d'amore della nostra tifoseria volto a tutelare solo ed esclusivamente la S.S. Lazio e non di certo gli interessi del suo gestore, ci ritroviamo a dover leggere sul comunicato della società che la rappresenta "di un clima complesso che si è creato".

Che vuol dire "si è creato"?! Sbagliamo noi o questo comunicato lascia intendere che non c'è una responsabilità oggettiva di questo presidente e di questi dirigenti? Sbagliamo noi o questo comunicato lascia intendere che i 29.163 abbonati sono quella "parte essenziale di tifo silenzioso che rappresenta la nostra famiglia", sbagliamo noi o questo è l'ennesimo tentativo di usare la passione che da sempre ci anima come schermo dei propri disastri?!

Noi non ci lasciamo abbindolare dall'inchiostro della menzogna o dai numeri dei tifosi virtuali che tanto piacciono a questa società, come promesso continueremo a manifestare civilmente il nostro dissenso non lasciando spazio a nessun fraintendimento.

In occasione della prima partita casalinga della nostra (e non sua) amata Lazio, ci ritroveremo nella Piazza di Ponte Milvio per partire alle ore 19:30 tutti insieme in corteo verso lo stadio olimpico. Chi ha a cuore la Lazio e le sue sorti deve far sentire il proprio dissenso, la partecipazione di tutti è essenziale. Dimostriamo che i silenziosi stanno a casa e che alla Lazio ci pensano i laziali!".

