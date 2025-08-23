RIVIVI DIRETTA - Women’s Cup | Lazio, buona la prima: Karczewska e Visentin ribaltano il Napoli
Serie A Women’s Cup, 1ª giornata fase a gironi
Sabato 23 agosto 2025, ore 20:30
Stadio “Mirko Fersini”, Formello (RM)
LAZIO WOMEN - NAPOLI 2-1: 35' Floe (N), 81' Karczewska (L), 85' Visentin (L)
LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D'Auria; Monnecchi (63' Visentin), Castiello (54' Benoit), Vernis (54' Goldoni) , Simonetti (73' Karczewska), Oliviero; Piemonte, Le Bihan. A disp.: Karresmaa, mancuso, Mesjasz, Ashworth-Clifford. All.: Gianluca Grassadonia
NAPOLI WOMEN: Beretta; Brooks, Barker, Banusic (46' Kozak), Floe, Muth, Jusjong, Sciabica (53' Bellucci), Troan, Vergani, Giordano. A disp.: Bacic, Sliskovic, Gianfico, Carcassi, Penzo, Doucourè, Moretti, Pettenuzzo, Vischi, Langella. All.: David Sassarini
Arbitro: Leonardo Leorsini (sez. Terni); Assistenti: Alesandro Ceci - Giuseppe Scarpati; IV Ufficiale: Andrea Musumeci
Ammonite: 67' Brooks (N), 91' D'Auria (L)
SECONDO TEMPO
90'+5' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90'+1' Ammonita D'Auria.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: saranno 5' di recupero.
87' Altra chance per le biancocelesti con Oliviero, Beretta in due tempi evita il tris.
85' GOOOOOOOOOOOOL! La Lazio ribalta il Napoli col gol di Visentin che salta Brooks e la piazza sotto l'incrocio dei pali.
84' Seconda possibilità per la Lazio, traversone di Oliviero che chiama in causa Beretta.
81' GOOOOOOOOOOOL! Sul cross di Reyes, Karczewska trova l'angolo imprendibile per Beretta. Le biancocelesti trovano la rete del pareggio.
80' Doppio cambio Napoli: fuori Troan e Muth, dentro Pettenuzzo e Langella
79' Nervi tesi in campo, scintille tra Brooks e Karczewska. L'arbitro interviene per placare gli animi e senza estrarre alcun cartellino.
73' Cambio per la Lazio: esce Simonetti, entra Karczewska.
72' Occasione per la Lazio! Perfetto l'assist di Piemonte, per Visentin che calcia in porta, ma Beretta la tiene.
71' Tiro forte dalla distanza per Troan, centrale per Durante che ci mette i guantoni e la devia in angolo.
69' Il Napoli si rende ancora una volta pericoloso, buona la copertura di Oliviero che riesce a allontanare.
67' Ammonita Brooks per un fallo ai danni di Piemonte, è il primo giallo del match.
63' Espulso Grassadonia per proteste.
63' Altro cambio per la Lazio: esce Monnecchi, dentro Visentin.
57' Secondo gol annullato al Napoli, sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
56' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Connolly prova la conclusione di testa, ma non centra la porta.
54' Duplice cambio per la Lazio: escono Vernis e Castiello, entrano Goldoni e Benoit.
53' Sostituzione Napoli: fuori Sciabica, dentro Bellucci.
49' Altro rischio per la Lazio, Floe prova la conclusione senza centrare la porta.
46' Cambio per il Napoli: esce Banusic, al suo posto Kozak.
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa
PRIMO TEMPO
45' +1' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: 1' di recupero.
43' Chance per la Lazio dalla bandierina. Alla battuta Le Bihan che punta il primo palo, ci prova Monnecchi ma non riesce a centrare la porta.
35' Napoli in vantaggio con il gol di Floe.
32' Banusic sul primo palo, esce Durante. Poi Reyes allontana. Soffre ancora un po' la Lazio.
27' Lazio un po' in affanno, subisce la pressione del Napoli che colpisce una traversa piena con Muth.
24' Brivido per la Lazio! Banusic serve sul secondo palo Barker che la infila alle spalle di Durante, ma si alza la bandierina dell'assistente. L'azzurra è in posizione di fuorigioco, la rete viene annullata.
20' Prova a insistere la Lazio. Le Bihan per Piemonte, c'è però Brooks in zona che chiude in rimessa laterale.
19' Primo corner per la Lazio, dalla bandierina Monnecchi che punta il secondo palo. Al volo Piemonte che, anche stavolta, non riesce a centrare la porta.
16' Prima chance per la Lazio, Le Bihan mette una buona palla in mezzo per Piemonte che di testa tenta la conclusione ma non centra la porta.
15' Se ne va il primo quarto d'ora di gioco, è più Napoli che Lazio. La squadra di Sassarini è più aggressiva rispetto alle biancocelesti.
9' Simonetti conquista un calcio di punizione da posizione interessante, Le Bihan alla battuta. Chiama lo schema che però si perde sul fondo, le biancocelesti sprecano così un'occasione.
7' Sbaglia Durante, Troan ne approfitta e va al tiro che però finisce sopra la traversa.
5' Impatto positivo del Napoli che prende un po' le misure alla Lazio. Le azzurre conquistano un doppio calcio d'angolo, ma non impensieriscono le biancocelesti che riescono in qualche modo a liberare.
3' Prima chance per il Napoli con la conclusione di Banusic dalla distanza, c'è la risposta di Durante.
1' È la Lazio a manovrare il primo pallone del match.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Napoli, valida per la prima giornata della fase a gironi della Serie A Women’s Cup. La nuova competizione del calcio femminile è un assaggio di quello che sarà il campionato. Le biancocelesti hanno affrontato le azzurre in amichevole durante la pre season, questa sera scenderanno in campo con l'obiettivo di riscattare la sconfitta incassata nelle scorse settimane per iniziare col piede giusto la stagione. Appuntamento col calcio d’inizio alle 20:30.
