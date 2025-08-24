Como, Nico Paz a Sky: "Su punizione ho tirato perché la barriera era lontana"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Como - Lazio, Nico Paz è intervenuto ai microfoni di SkySport. In particolare ha parlato del suo gol del raddoppio su punizione. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Era importante vincere la prima gara soprattutto con una squadra come la Lazio, i tifosi saranno molto contenti. Punizione? La barriera era lontana, c’era spazio e quindi ho tirato".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.