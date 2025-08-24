Como, Fabregas a Dazn: "Vogliamo dominare ed essere competitivi. Nico Paz..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mister Fabregas dopo il successo del Como contro la Lazio a Dazn ha spiegato le sue senzsazioni: “Ci sono 45 partite la stagione e succede una volta così e una meno bene. Siamo contenti di questa performance, dobbiamo continuare a lavorare. Riaggressione? Non so se ha fatto la differenza ma è questo quello su cui noi ci alleniamo, non è tecnica ma è mentalità e voglia di farlo o non farlo, ora si fa questo. Mangiare la testa, ripetere il messaggio, e i ragazzi questo lo imparano, c’è voglia di farlo, questo è il nostro modello, vogliamo essere corti, competitivi recuperare palla il più resto possibile, vogliamo dominare e attaccare nel momento giusto. Nico Paz può essere improtante, deve migliorare, crescere in quello che sa, ne abbiamo parlato, è d'accordo".