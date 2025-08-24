Como - Lazio, prima della stagione: ecco la maglia scelta - FOTO
Prima di campionato per la nuova Lazio di Maurizio Sarri che esordisce nella sua seconda avventura in biancoceleste sul campo del Como. Un match difficile contro una possibile outsider. Per l'esordio al Senigallia la Lazio indosserà la maglia bianca. Si evince dal video postato dal club biancoceleste all'interno dello stadio dei lombardi. Provedel, invece, indosserà il completo rosa fluo. Scorri a fine pezzo per il video.
