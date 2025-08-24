Como - Lazio, Fabregas: "Sarri allenatore spettacolare. È un test..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Como - Lazio, gara d'esordio della stagione 2025/26 per le due compagini. Ecco di seguito le sue parole:

"Ho sensazioni positive. È il secondo anno di fila in Serie A dopo anni di sofferenza dei tifosi, sarà una stagione importante per noi. Douvikas? Morata è arrivato da poco, sta riprendendo la condizione, Douvikas sta lavorando bene e ha fatto due gol. Gioca chi se lo merita, io credo in tutti i miei giocatori. Cosa dirò a Sarri? Ho tanta stima per lui, l'ho visto sei mesi fa a Coverciano, tre volte da quando abbiamo finito il nostro percorso al Chelsea. È uno spettacolo come persona e allenatore, la sua idea è chiara, alla lunga quando segui la tua strada ti paga. Per me è un test importante affrontare un allenatore come Sarri".

Il tecnico del Como ha parlato anche a Sky Sport: "Vojvoda partirà più avanti, abbiamo lavorato per sei settimane con un altro piano ma non abbiamo esterni disponibili e questa è la soluzione migliore per la squadra in questa partita. Diao? Sembrava che non fosse niente di grava ma aveva dolore. Sfortunatamente non è al top, condizionato anche dall'ultimo infortunio della passata stagione. Kuhn sta tornando ma non può giocare dall'inizio". E infine su mister Maurizio Sarri: "Le sue idee erano sempre molto studiate, la settimana era molto strutturata sulle stesse cose. Ho un buon rapporto con lui, una persona di calcio".

