Lazio, Rovella abbraccia Venere e torna a Como: cos'è successo

AGGIORNAMENTO ORE 17:40 - Nicolò Rovella non parte titolare. Questa la decisione di Maurizio Sarri che ha scelto Danilo Cataldi dal primo minuto. Rovella era tornato nella notte a Roma per assistere la compagna Diletta e per abbracciare sua figlia Venere. Il centrocampista ha poi raggiunto di nuovo Como, ma il tecnico ha preferito iniziare con Cataldi in cabina di regia con Rovella che potrebbe tornare utile a gara in corso.

AGGIORNAMENTO ORE 10:57 - Di seguito la versione della società sulla questione: "Nella notte il centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella ha assistito alla nascita della sua primogenita, Venere. Il calciatore sta rientrando al ritiro della squadra a Milano e sarà regolarmente a disposizione di Mister Sarri".

Nicolò Rovella è diventato papà. Poche ore fa la compagna Diletta ha dato alla luce la loro primogenita. Venere, questo il nome scelto dalla coppia, ha avuto l'abbraccio di suo padre che da Como è corso a Roma per baciare la bimba e la mamma. La prima foto ufficiale di famiglia è stata condivisa sui social con i tre che hanno avuto poco tempo per stare insieme. Sì, perché Rovella era già partito con la squadra per la Lombardia quando la sua bambina veniva al mondo. I kilometri, però, non lo hanno spaventato, e Nicolò è tornato di corsa per conoscere sua figlia. La foto di famiglia, però, ha fatto nascere qualche dubbio, soprattutto sui social, sul fatto che il calciatore potesse non essere disponibile per l'esordio contro la squadra di Fabregas.

Sciogliamo i dubbi, il centrocampista sta tornando a Como per riunirsi ai compagni ed essere a disposizione di mister Sarri per la prima di campionato. Il numero sei biancoceleste vorrebbe coronare questa giornata magica con un successo da dedicare proprio alla nuova arrivata. Toccherà al mister scegliere se utilizzare o meno Rovella.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.