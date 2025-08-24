Fiocco rosa in casa Lazio: è nata Venere Rovella - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Fiocco rosa in casa Lazio: è nata Venere Rovella, figlia del centrocampista biancoceleste e della sua compagna Diletta. Lo scatto social è stato pubblicato solamente qualche minuto fa: Nicolò e la sua dolce metà, direttamente dall'ospedale, con accanto la piccola. In attesa di poter festeggiare con la sua Lazio, per il classe '01 la giornata di oggi è già da ricordare. Dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it, auguri a Venere e congratulazioni ai neo-genitori.

