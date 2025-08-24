DIRETTA - Como - Lazio, Sarri in conferenza: seguila live su Lalaziosiamonoi.it
CONFERENZA STAMPA - La prima in Serie A della Lazio si conclude con una brutta sconfitta contro il Como. Dopo un primo tempo assolutamente in favore della formazione di casa, con tante occasioni di conquistare il vantaggio, l'1-0 arriva nel corso della ripresa. Douvikas mette la firma sul tabellino. Nico Paz è invece protagonista del 2-0. Il match scivola fino alla sua conclusione, senza particolari sussulti. Zero punti per la Lazio, che deve pensare immediatamente alla prossima contro il Verona. Tra poco Sarri interverrà dal Sinigaglia in conferenza stampa: seguila live su Lalaziosiamooi.it.
