Lazio, Provedel a LSC: "Non cerco alibi, lo scorso anno è stato difficile". E sulla gara...

Ivan Provedel, in campo per 90' in Como - Lazio, è stato intervistato a Lazio Style Channel per commentare la sconfitta all'esordio nella nuova stagione. Le parole del portiere biancoceleste: "Purtroppo è stata una brutta gara, sapevamo delle loro qualità. Quello che dovevamo fare non l’abbiamo fatto e gli episodi hanno fatto la differenza, per poco non abbiamo fatto gol. Detto questo non è un alibi, il calcio è questo loro hanno fatto meglio di noi e hanno vinto la partita. Loro hanno avuto maggiore intensità e qualità, è una catena che continua e la gara si fa sempre più difficile. Siamo mancati in intensità e qualità perché tenere palla è importante".

"Mi sento bene, sto lavorando per migliorare devo ancora crescere tanto. La scorsa stagione per me è stata difficile, ho fatto fatica a esprimermi e non ho alibi. Lavoro solo per migliorare e dimostrare chi sono".

