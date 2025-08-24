Como, Fabregas in conferenza: "Fortunati sul gol annullato alla Lazio. Sarri? So come lavora"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Cesc Fabregas, al termine di Como-Lazio, è intervenuto in conferenza stampa, commentando la prova dei suoi all'esordio stagionale in Serie A. Ecco le sue parole:

Esordio buonissimo. Continuità maggiore nell'arco di tutta la partita...

"Una buona gara a livello di continuità sono d'accordo, però è la mentalità. Si prende tempo. La prima volta che lo facciamo, sempre un pezzettino dopo l'altro e alla fine la squadra diventa forte. Non succede in un giorno, ma servono lavoro e pazienza. Non perché con i soldi si vince subito. C'è tanto lavoro dietro, con personalità, tecnica e tattica, anche a livello individuale. Per questo quando dico che mi piacerebbe una squadra senza partenze dal giorno 1 è perché si cresce velocemente. Stiamo lavorando sulla continuità. Fortunati sul gol annullato alla Lazio, abbiamo concesso poco. Ma nel gol di Castellanos la difesa deve partire prima. Ma sono contento (...) Vojvoda? Ha fatto tante volte il quinto con esperienza, ma oggi giocare con Tavares e Zaccagni era tosto. Andrà bene oppure no, prova importante perché mi ascolta ed è un messaggio importante per noi".

Non era contento della mentalità la scorsa partita. Stavolta invece tutta un'altra musica

"Cambiamento c'è stato dopo il cooling break in Coppa Italia. Questa però è stata la partita più dominante della mia carriera, però l'esigenza si alza e dovevo dire quello che ho detto. Si è cambiato subito a metà primo tempo contro il Sudtirol, quando ho dovuto alzare un po' la voce. Tutto il piano gara preparato con la Lazio è riuscita bene, ho giocato con il mister Sarri e so come lavora e pensa. Tutto è uscito molto molto bene. Non è facile quando si chiede così tanto come faccio io ma mi è piaciuta l'energia di tutti i subentrati. Da Sergi Roberto a Caqueret, ti cambia il mondo".

