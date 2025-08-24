Lazio inferiore al Como? Sarri risponde: "Dopo la partita posso dire..."

La Lazio crolla all'esordio. Troppo forte il Como, che ha vinto grazie ai gol di Douvikas e Nico Paz. In conferenza stampa, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha espresso il suo pensiero sul livello delle due squadre e sulla differenza tra loro. Queste le sue parole: "Lazio inferiore al Como? Se è vera la partita di oggi, sì, netto. Tecnicamente siamo stati inferiori, fisicamente secondo me no ma con quanto visto oggi dal punto di vista tecnico, la parte fisica va a inficiare poco sulla partita. Se sei dentro la partita, con qualche accelerazione li puoi mettere in difficoltà. Se invece non sei dentro la partita, come oggi, diventa proprio difficile fare qualche accelerazione nella metà campo avversaria, perché la palla viene persa molto molto prima. Speriamo che questo differenziale non sia reale. Un po' di differenziale lo potevo prevedere, così è un po' troppo".

