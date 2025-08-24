FORMELLO - Lazio, ora il Verona per cancellare Como. Sarri aspetta Vecino e...
FORMELLO - Esordio da dimenticare. Troppo Como per la Lazio, che inizia nel peggiore dei modi il suo campionato. Ci sarà una settimana ora per preparare la prossima partita, la prima all’Olimpico contro il Verona. Immediato il rientro a Roma per la squadra: domani è in programma la consueta seduta di scarico.
Difficilmente recupereranno Isaksen e Patric, che torneranno a pieno ritmo dopo la sosta. Lo stesso vale per Gigot, più fuori dal progetto che infortunato. Anche per Romagnoli bisognerà ancora aspettare: domenica prossima sconterà la seconda giornata di squalifica, poi tornerà a disposizione. C’è attesa invece per capire le condizioni di Vecino: non si è ancora ripresa da un problema muscolare accusato nelle scorse settimane, si è sempre allenato a parte. Sarri spera di ritrovarlo.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.