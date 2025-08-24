Como - Lazio, Petrucci: "Sarri molto attivo, la squadra..."

L'attesa è finita. Il campionato della Lazio è ufficialmente iniziato con i biancocelesti impegnati nella gara contro il Como. Dopo 10 minuti dall'inizo, e il parziale ancora sullo 0-0, del match è Matteo Petrucci ai microfoni di Sky Sport a riportare le prime impressioni di Maurizio Sarri su come si stia muovendo la squadra.

"Il solito Sarri, sempre molto attivo e che sta richiamando la sua squadra. Per il tecnico la Lazio sta pressando poco, ci prova il Taty ma è troppo solo, le mezz'ali devono aiutarlo".

