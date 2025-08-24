"Concentrazione e sorrisi": la Lazio è pronta all'esordio - FOTO

Sta per iniziare la stagione della Lazio. Gli uomini di Sarri sono pronti e concentrati, l'esordio a Como non sarà facile. Fabregas e i suoi si sono rinforzati considerevolmente, ma la Lazio è pronta ad affrontare la sfida con il piglio giusto e con la giusta dose di serenità, così come si evince dall'ultimo post social pubblicato dalla società.

