Lazio, Rovella a Dazn: "Ci tenevo a essere qui. Ore dormite? Zero!"

Nicolò Rovella è a disposizione di mister Sarri. Dopo aver raggiunto Como insieme ai compagni, Rovella è dovuto tornare immediatamente a Roma per la nascita di sua figlia Venere. Il centrocampista biancoceleste è voluto comunque stare fianco a fianco con i suoi compagni per questo esordio contro il Como di Fabregas ed è tornato il prima possibile in Lombardia per il match. Nel pre-partita, il classe 2001 è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco di seguito le sue parole:

"È stata una delle notti più belle della mia vita. È stato particolare, ero appena arrivato qui a Como con la squadra e sono dovuto tornare a Roma per la nascita di mia figlia. Un'emozione incredibile, ma ci tenevo a tornare per la partita, per stare vicino ai miei compagni. Sono felice di essere qui, speriamo di far risultato. Ore dormite? Zero (ride, ndr)".

