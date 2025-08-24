Como, Douvikas a Dazn: "Provedel? Mi ha messo paura, mi ero perso la parata"

TUTTOmercatoWEB.com

Douvikas e Nico Paz mandano la Lazio a casa senza nemmeno un punto, collezionando così la prima sconfitta stagionale alla guida di Maurizio Sarri. Al termine della partita, ai microfoni di Dazn è intervenuto Douvikas autore del primo gol del Como: “Morata è un top player siamo simili ma abbiamo caratteristiche diverse, possiamo coesistere, amo la profondità l’avete isto sul gol dell’1-0. Paura sul gol per la parata di Provedel? Mi sono perso la parata, calciando sono caduto e ho solo visto la palla entrare a pallonetto, ho avuto un attimo di paura ma poi è entrata".