RIVIVI DIRETTA - Lazio, Provedel in conferenza: "Non siamo da buttare. Ecco cosa ci siamo detti"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Ivan Provedel, dopo Maurizio Sarri, ha parlato della sconfitta contro il Como nel corso della conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Cosa non è andato oggi?

"Abbiamo fatto fatica a recuperare palla, a mettere qualità, a tenerla e ripartire bene. Il divario si è amplificato proprio per questi motivi".

Cosa vi siete detti negli spogliatoi? Cos'è mancato oggi?

"L'intensità è mancata. Oltre al fatto che quello che dovevamo fare non l'abbiamo fatto così bene, l'abbiamo fatto anche senza quell'intensità che era necessaria per affrontare una squadra che quell'intensità ce l'ha messa. Le cose poi si sommano: meno intensità aiuta ad avere meno qualità, a tenere meno la palla, a difendere meno intensamente e quindi a concedere di più".

Il Como potrà essere una squadra che lotterà per l'Europa?

"Il Como si esprime già dall'anno scorso in maniera importante, lotterà per una classifica importante. Non è una cosa a cui vorrei tanto guardare, l'attenzione è posta su noi stessi. Però sì, il Como lotterà per posizioni importanti".

Come avete vissuto l'estate?

"Non penso che ci siano dei fattori motivazionali alla base, causati da chissà che cosa, che potrebbero spiegare la sconfitta di oggi. Ogni situazione ha i suoi pro e i suoi contro. Questa è una situazione che non dipende da noi, e noi dobbiamo concentrarci su quello che dipende da noi, dobbiamo pensare solo a fare del nostro meglio. Ci fosse stato il mercato aperto, magari avremmo parlato dei nuovi innesti, del fatto che si dovevano ancora integrare. C'è sempre una scusa, noi scuse non ne vogliamo. Penso che abbiamo fatto una preparazione positiva. Non l'abbiamo dimostrato oggi, ma questo non vuol dire che siamo una squadra da buttare. Dobbiamo compattarci, e queste non sono frasi fatte. Oggi non abbiamo portato a casa il risultato né la prestazione, pensiamo a lavorare e già alla prossima partita".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.