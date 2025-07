Lazio | Campagna abbonamenti tra amore e dissenso: il dato aggiornato

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è divisa a metà e ciò si riflette anche sulla campagna abbonamenti. Ambiente diviso tra amore per la maglia, per la storia, per la Lazio; ma anche dissenso per tutto ciò che è accaduto nelle ultime settimane e, in generale, per la gestione Lotito.

Come riporta Il Corriere dello Sport, la quota abbonati ieri era fissata in circa 7.500 tessere vendute. La prelazione sui vecchi posti terminerà alle 23.59 del 9 luglio, vigilia del raduno della Lazio e della presentazione di Maurizio Sarri. Rimangono circa tre giorni ancora e il dato è destinato a crescere ulteriormente.

