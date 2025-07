Milan, Allegri si presenta: "4-3-3? Intanto vediamo di metterne 10 in campo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di presentazioni in casa Milan dove il tecnico Massimiliano Allegri ha parlato per la prima volta in conferenza stampa parlando di quella che sarà la nuova stagione dei rossoneri: "Iniziamo con entusiasmo, passione, senso di responsabilità, per creare i presupposti affinché a marzo siamo nelle migliori condizioni per raggiungere gli obiettivi. Primo obiettivo per il Milan è tornare in Champions, quindi a marzo bisogna essere in quelle posizioni".

"Si va col 4-3-3? Dove? (ride, ndr). Intanto vediamo di metterne 10, poi vediamo come".

"Sono cambiato tanto, è normale che sia così. I giovani non sono più o meno bravi degli anziani, nella vita è una questione di esperienza. Fra un mese faccio 58 anni, rispetto a quando ho iniziato all'Aglianese sono completamente diverso. Con i 4 anni di Milan e gli 8 di Juventus sono stato molto fortunato, mi hanno insegnato molto. Queste due società mi hanno ingigantito il bagaglio di esperienza che mi porto dietro e che comunque dovrò ancora interpretare: non si finisce mai di imparare, c'è sempre la possibilità di migliorare. Non esiste il mantenimento: o si migliora o si peggiora. Quando non si migliora più vuol dire che si peggiora".

