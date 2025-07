Lazio, De Paola spiega: "Sarri può valorizzare al massimo la rosa, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato dei cambi in panchina in Serie A. Oltre a esprimersi sui ritorni di Allegri e Pioli, ha detto la sua anche sull'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Di seguito le sue parole: “La Lazio non è una brutta squadra, ma non potendo fare mercato ha preso un allenatore che può provare a valorizzare al massimo la rosa a disposizione. Allegri e Pioli non sono scommesse, così come Sarri. Sono un usato semi-sicuro, magari però non sono scommesse importanti. A questo punto preferisco la scelta della Juve su Tudor. Conte sarebbe stato ben altra musica, ma evidentemente la Juve non poteva dare le giuste garanzie sul mercato che richiedeva Conte”.

