Milan, ecco le squadre che teme Allegri: c'è di mezzo anche la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È stato l''Allegri Day' a Milanello per la presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico del Milan. Durante la conferenza stampa, l'ex allenatore della Juventus ha parlato delle squadre che teme di più in campionato per la corsa all'Europa, e tra queste c'è anche la Lazio. Di seguito le sue parole: "Le squadre che sono sempre al vertice sono il Napoli, che è la favorita, l'Inter, la Juventus, l'Atalanta, la Roma, la Lazio. Arrivare tra le prime quattro non è facile, per questo è importante lavorare bene".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.