Lazio, Pedro Neto la nuova star del Chelsea: i suoi numeri al Mondiale per Club

Qualcosa alla Lazio si era intravisto, ma troppo poco per immaginare un exploit del genere. La carriera di Pedro Neto, dal suo trasferimento al Wovlerhampton, è stata una crescita continua che oggi lo ha portato a diventare un titolare inamovibile del Chelsea di Enzo Maresca. Trasferitosi ai Blues solo un anno fa per 60 milioni di euro, nel corso della stagione aveva timbrato il cartellino 6 volte, non riuscendo a trasformare le sue ottime prestazioni in gol. Almeno fino a oggi. Il suo rendimento nel corso del Mondiale per Club, infatti, si è rivelato decisivo per il Chelsea, approdato alle semifinali dopo la vittoria per 2-1 contro il Palmeiras di Felipe Anderson. Ma soprattutto, ad aver fatto la differenza sono le 3 reti (la metà di quanto fatto in un'intera stagione) messe a segno nelle 4 partite disputate e che hanno reso Pedro Neto uno dei grandi protagonisti della kermesse intercontinentale.

