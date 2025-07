Raiola difende Donnarumma: "Non voleva fare male a Musiala. Sulle parole di Neuer..."

TUTTOmercatoWEB.com

A causa di un brutto scontro con Donnarumma avvenuto durante il match tra PSG e Bayern Monaco, Jamal Musiala ha riportato una frattura al perone che lo terrà lontano dai campi di gioco per circa quattro o cinque mesi. Una volta compresa la gravità dell'infortunio, il portiere italiano, anziché restare vicino al classe 2003, si è allontanato visibilmente sotto shock a causa della torsione innaturale subita dalla caviglia del ragazzo.

Al termine del match, non sono mancate le polemiche, con l'estremo difensore dei bavaresi Manuel Neuer che ha accusato Donnarumma di essere uscito in maniera eccessivamente irruenta su Musiala e di essersi disinteressato delle sue condizioni. In difesa di Gigio è intervenuto l'agente Vincenzo Raiola, che ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha spiegato la reazione avuta dal suo assistito. Queste le sue parole: "È questione di decimi di secondo, in questi casi basta un secondo perché la parata si trasformi in un fallo da rigore. Gianluigi è arrivato per primo sul pallone e non poteva più evitare il contrasto. Non voleva assolutamente fare del male a Musiala. Non ha voluto far finta di niente, Gigio è una persona molto sensibile, tanto che una volta rientrato negli spogliatoi ha acceso il telefono prima del solito per scrivermi, era sconvolto".

Sulle parole di Neuer a fine partita il procuratore ha aggiunto: "Capisco che difenda un compagno, ma ognuno reagisce in modo diverso. A dicembre Gigio ha rischiato di perdere un occhio in uno scontro con Singo. E nel 2014 fu Neuer a infortunare Higuaín...".

