Calciomercato Lazio | Chiesa e Insigne, destino incrociato: la Serie A li aspetta

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Entrambi accostati alla Lazio. Entrambi fanno sognare i tifosi, anche se tra qualche infortunio di troppo e una carta d'identità troppo datata. Federico Chiesa e Lorenzo Insigne sono profili diversi, ma che condividono lo stesso sogno e lo stesso destino: tornare in Serie A. L'esterno del Liverpool, dopo l'ultima stagione alla Juve, ha cercato di fare il grande salto nel Liverpool. Ma qualche infortunio di troppo e la concorrenza spietata lo hanno rilegato in panchina per quasi tutto l'anno. L'ex capitano del Napoli, invece, ha rescisso il contratto dopo esser finito fuori rosa per alcuni problemi con il Toronto e con i suoi tifosi, dopo tre anni in Canada.

CHIESA E INSIGNE (DI NUOVO) IN ITALIA - Secondo quanto riporta La Stampa, le due vecchie glorie di Euro2020 oggi starebbero solo aspettando l'occasione per far rientro in Italia e a offrirgliela potrebbero essere Napoli e Lazio. I partenopei sono alla ricerca di un esterno e il profilo di Chiesa stuzzica Antonio Conte, che potrebbe alternarlo con Politano sulla destra e con Neres sulla sinistra, guadagnando caratteristiche differenti rispetto agli esterni che ha già in rosa.

Lorenzo Insigne, invece, ha avuto dei contatti con Maurizio Sarri e dopo dieci anni nel club partenopeo - di cui è anche stato capitano - potrebbe rientrare in Serie A seguendo il Comandante e vestendo la maglia della Lazio. Per ora si parla solo di voci, di indiscrezioni. Il Napoli valuterà. Oggi sta lavorano per altri profili e acquisti più indispensabili per Conte. A Formello, invece, vige il blocco del mercato in entrata, motivo per cui per Insigne bisognerà attendere ottobre, se non addirittura gennaio.

