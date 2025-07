Lazio, incubo clausola rescissoria per Rovella e Guendouzi: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Un'estate in apnea. La Lazio non può fare altro che attendere, fino a che il mese di agosto si porti con sé le clausole rescissorie di Nicolò Rovella e Matteo Guendouzi. Infatti, come riporta La Repubblica, il 31 luglio è il termine ultimo entro il quale i due centrocampisti biancocelesti possono essere prelevati, scavalcando la volontà della Lazio, pagando la clausola rescissoria di 50 milioni di euro.

Guendouzi piace in Premier League, Aston Villa e Newcastle continuano a seguire il francese. Lui è entusiasta del ritorno di Sarri, vuole rimanere a Roma, ma non si può prevedere il futuro con le ricche e ambiziose offerte delle squadre inglesi. In Inghilterra ci sono pretendenti anche per Rovella, ma la prima è sicuramente l'Inter. Anche se negli ultimi giorni ha allentato la presa virando su altri obiettivi per il post Calha. Sarri aspetta, così come i tifosi. I due sono imprescindibili per lui, soprattutto in un contesto da mercato bloccato.

