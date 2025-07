Calciomercato Lazio | Floriani, Cremonese e non solo: può andare anche all'estero

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tra i giocatori rientranti dai prestiti e alla ricerca di nuove sistemazioni va escluso Floriani Mussolini. Non perché il suo futuro sarà diverso, a meno di imposizioni di Sarri, ma perché la volontà di riportarlo a Formello è stata della stessa Lazio che, per evitare di lasciarlo alla Juve Stabia, ha deciso di controriscattare il suo cartellino. Floriani ha fatto ritorno nella Capitale, ma sarà solo di passaggio. Per lui il mercato ha in riservo qualcosa di importante e la società è pronta a concedergli un'altra occasione per accrescere il proprio livello e la categoria in cui confrontarsi.

SERIE A E CHAMPIONSHIP - Non tornerà in Serie B. L'interesse della Cremonese e dell'Udinese - squadra che lo aveva cercato anche qualche mese fa - è già una garanzia della sua permanenza in Serie A, ma attenzione anche all'estero. Come conferma il Corriere dello Sport, ai due club già citati ci sarebbe anche il Watford, club inglese che milita in Championship e che starebbe guardando con particolare interesse alla crescita del classe 2003. Trasferirsi agli Hornets significherebbe scendere di categoria, ma potersi anche confrontare con un calcio diverso e che pretende ritmi e qualità decisamente elevati.

