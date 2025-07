Lazio, la porta è blindata: Provedel e Mandas si giocheranno il posto

RASSEGNA STAMPA - Provedel e Mandas rimarranno a Roma. Secondo Il Corriere dello Sport per la Lazio sono incedibili, Sarri ha aperto alla concorrenza. Poi qualsiasi discorso di mercato sarà rinviato a gennaio, poiché nel caso in cui uno dei due partisse adesso, in estate, la società non avrebbe l'occasione di sostituirlo a causa del blocco del mercato. Diversa invece la situazione di Furlanetto e Renzetti, con molta probabilità ne rimarrà solamente uno come terzo portiere. Il primo ha più esperienza, già ha fatto esperienza in prestito e ha un contratto fino al 2028; il secondo è molto promettente e la società vuole mandarlo in prestito a crescere (Pontedera, Alcione Milano, Cavese e Arzignano su di lui).

Provedel o Mandas? Il ballottaggio è aperto. Ivan è arrivato nel 2022 dallo Spezia per fare il secondo a Maximiano, salvo poi togliergli il posto subito alla prima partita contro il Bologna, una sliding door inaspettata. A Sarri piace e lo predilige per l’abilità con i piedi, considerata indispensabile per la costruzione dal basso. Il friulano può essere il favorito, a patto di dimostrare subito di essere tornato al top, perché l'ultima stagione è stata tutt'altro che positiva. Provedel ha comunque mercato, Italiano lo stima e lo porterebbe a Bologna, così come Conte a Napoli, ma resterà alla Lazio.

Christos invece è fresco di rinnovo di contratto, si è preso la titolarità a suon di prestazioni e ha l'età dalla sua parte. La società ci crede, può rappresentare una plusvalenza importante in futuro. Il greco è stato corteggiato da diverse squadre, tra cui il Wolverhampton, ma la Lazio ha fatto muro. Si giocherà il posto con Provedel, Sarri è stato chiaro: le gerarchie verranno stabilite dal campo.

