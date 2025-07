Lazio, Sarri ritrova Isaksen: è l'anno della verità per il danese

RASSEGNA STAMPA - Quale Isaksen troverà Sarri in questa seconda avventura biancoceleste? Nonostante nell'ultima stagione sia cresciuto particolarmente con Baroni, il pessimo finale di stagione di tutta la squadra ha visto scendere anche la sua brillantezza. Come riporta il Corriere dello Sport, Sarri non vede l'ora di scoprirlo, spera di vederlo maturato, dopotutto era stato lui a sceglierlo come esterno a piede invertito per la fascia destra, preferendolo proprio per questo motivo a Jasper Karlsson (oggi al Bologna).

Prima era chiuso da Felipe Anderson, ora ha la strada spianata per convincere Sarri, il quale ne parlava così a inizio giugno: "Isaksen? È arrivato qui un paio di anni fa dalla Danimarca, parlava un’altra lingua, era abituato ad un altro modo di mangiare e di allenarsi. Ha avuto difficoltà come tutti i giocatori che arrivano dall’estero, soprattutto i giovani. Nella seconda parte di stagione già si vedeva che era diverso. Si dice che con me ha giocato poco, può aver avuto meno minutaggio, ma era in un momento di adattamento, già nel finale di stagione ci aveva fatto vedere qualcosa. Quest’anno ha fatto sprazzi ottimi e momenti in cui ha reso molto meno, mi sembra abbia intrapreso la direzione giusta".

Parole di fiducia, Sarri sfida Isaksen a fargli vedere quanto vale. Il danese ha reagito così in ritiro con la nazionale quando ha saputo del suo ritorno: "Non vedo l’ora di rivedere Sarri e di capire se ha nuove idee. È stato bello averlo con me quando sono arrivato alla Lazio". Un rapporto che non è sempre stato rose e fiori, lo stesso Isaksen spiegò di come non parlassero tanto e di come fosse difficile abituarsi alla tanta tattica proposta dal tecnico toscano. Ora i due si ritroveranno, entrambi non hanno scelta. Hanno bisogno l'uno dell'altro.

Pubblicato il 06/07