Lazio | Zaccagni prende la rincorsa: con Sarri più vicino alla porta. I dettagli

RASSEGNA STAMPA - Zaccagni ha già preso la rincorsa. Progetta la stagione del rilancio con la Lazio e punta il Mondiale con l'Italia. È tornato Sarri e lo riavvicinerà alla porta. Gattuso lo ha chiamato e lo tiene in considerazione. E allora Mattia ha accorciato le vacanze per rimettersi in forma. Si è operato lo scorso 24 giugno dopo vari consulti e tentennamenti. Si trascinava dall'inizio di marzo una fastidiosissima pubalgia. Tre mesi di dolore in cui non era stato il vero Zaccagni, riporta Corriere dello Sport. Ma non si poteva fermare. La Lazio di Baroni puntava ancora nella Champions. Il suo calo di rendimento è stato uno dei motivi della flessione dell'intera squadra biancoceleste. Spalletti, per lo stesso motivo, non lo ha convocato a fine maggio per i primi due appuntamenti delle qualificazioni.

Il calvario lo ha risolto due settimane fa con la scelta dell'operazione. "Ora sono convalescente, ma tra pochi giorni tornerò a correre. Voglio una grande stagione con la Lazio e il Mondiale con l’Italia", ha raccontato. Se non potrà essere al massimo della condizione dai primi giorni di ritiro a Formello, la società biancoceleste e lo staff medico si augurano torni a giocare ad alti ritmi nelle amichevoli di fine luglio. Determina, incide, inventa. Fa gol e assist. Zaccagni è troppo importante per questa Lazio.

Baroni aveva liberato l'estro degli attaccanti, concedendo al capitano facoltà di accentrarsi e di girare per il campo. Sarri gli restituirà mansioni tattiche precise dell'attaccante esterno da 4-3-3. Lo conosce, lo ha voluto, lo ha addestrato e aiutato a vedere la porta. Nel 2022/23, nell'anno del secondo posto, Mattia firmò 10 gol e 7 assist in 35 presenze. Quest'anno si è fermato a 8 reti, quasi tutte nella prima parte della stagione. Riportarlo in fretta al top è la missione di Sarri. Non sarà difficile recuperare equilibrio e migliorare la fase difensiva. Diventerà indispensabile non perdere pericolosità e attitudine al gol. Ecco perché Zaccagni può essere (ancora) l'asso decisivo della Lazio.

Pubblicato il 06/07