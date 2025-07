Roma, Gasparri: "Friedkin? Tanti soldi, risultati esigui, empatia zero"

TUTTOmercatoWEB.com

Il senatore e presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri si è espresso ai microfoni di Radio Rai Gr Parlamento parlando del progetto Stadio della Roma a Pietralata: "Mi pare sia un’arma di distrazione di massa. Pensiamo al campionato e ai tornei europei, alla squadra. Poi, quando ci sarà lo stadio, ci andremo. Ho visto solo video, immagini straordinarie, ma con l’intelligenza artificiale si poteva anche fare di meglio".

Sui Friedkin: "Perché hanno preso la Roma? Cosa ne vogliono fare? Non è come comprare un palazzo o un aereo, comprare una squadra di calcio è diverso, perché dentro c’è la gente. Non hanno speso poco, non sono tirchi, ma è una proprietà distante, non partecipe. Soldi spesi tanti, risultati esigui, empatia zero".

