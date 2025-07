Ex Lazio | Almeyda si presenta a Siviglia: "Darò il massimo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Matias Almeyda, ex calciatore della Lazio, è stato annunciato settimane fa come nuovo allenatore del Siviglia. Nella giornata di oggi si è presentato ufficialmente alla stampa e ai suoi nuovi tifosi. Ecco di seguito le sue parole riportate da footboom:

"Non ho paura di nulla. Questa è una sfida entusiasmante e sono sicuro che convinceremo con il nostro gioco, non solo con le parole. Io parlo attraverso i fatti, ovunque io vada. Può sembrare difficile, ma mi sento rinvigorito e ottimista su ciò che possiamo realizzare. Vogliamo mostrare qualcosa con cui i tifosi possano identificarsi. Lotteremo per vincere dando tutto noi stessi. La pressione è tanta, ma anche la voglia del gruppo è forte. Ho trovato un Siviglia di alto livello. Questa è una nuova fase della mia vita e voglio aiutare il club a tornare agli standard a cui è abituato. Il calcio si gioca in undici, qui non c’è spazio per l’individualismo: conta solo il collettivo. Ogni squadra che ha saputo vincere lo rifarà, una volta superati gli ostacoli. Questo è il nostro obiettivo comune. Cercheremo la nostra identità, facendo in modo che nessuno si arrenda e che il calcio si viva con il cuore. Stiamo costruendo una nuova casa, partendo dalle fondamenta. Darò il massimo in questa mia prima esperienza da allenatore in Spagna. Metto amore e cuore in tutto ciò che faccio e non deluderò nessuno".

