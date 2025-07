Lazio, malore Lotito. Il patron dal Gemelli: "Dovrete sopportarmi a lungo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 18.55 - "In merito alle notizie circolate nel pomeriggio, si precisa che il senatore Claudio Lotito si è sottoposto a un ricovero per accertamenti di controllo presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. Le condizioni di salute sono buone e non si è trattato di alcun malore". Lo precisa in una nota lo staff del senatore azzurro e patron della Lazio. Il senatore ringrazia il personale medico per la professionalità e l'attenzione ricevuta, e rassicura tutti coloro che in queste ore hanno manifestato affetto e vicinanza, conclude l'ANSA.

AGGIORNAMENTO ORE 18.25 - "Ma quale malore, nessun malore. Sono andato ospedale per accertamenti". L'agenzia di stampa LaPresse riporta le prime parole del presidente Lotito, direttamente dal Gemelli di Roma. Poi ha proseguito, scherzando: "Queste so' le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?".

Secondo quanto riferito da SportMediaset, il presidente della Lazio, Claudio Lotito sarebbe stato ricoverato all'Ospedale Gemelli di Roma. Il motivo dovrebbe essere un malore accusato dal patron biancoceleste nella giornata di oggi, durante gli impegni in programma in Senato. A quanto sembra, Lotito sarebbe stato trasferito presso l'Unità Coronarica del policlinico per effettuare accertamenti.

