Alice Mangione, la Lazio prima del Mondiale: Olimpico e poi di "corsa" a Tokyo
La Lazio prima di tutto. Imperdibile l'esordio all'Olimpico dei biancocelesti in questa nuova stagione e non ci sono ragioni che tengono. Alice Mangione, quattrocentista azzurra, parte nelle prossime ore per Tokyo dove parteciperà i Mondiali di atletica e nonostante il match col Verona fosse alla vigilia di un appuntamento così importante non se l'è sentita di rinunciare all'emozione di rivedere la squadra del cuore.
