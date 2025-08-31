Lazio, Floriani gioia e amarezza: i tifosi in protesta contro la società

Si alza un coro unanime dopo la prestazione di Romano Floriani Mussolini in Cremonese-Sassuolo. Il terzino classe 2002, subentrato all'82', è stato decisivo per la vittoria della squadra di Nicola contro i neroverdi di Fabio Grosso. Un assist annullato, un altro sprecato da De Luca e poi il rigore della vittoria procurato nel finale. Un esordio in Serie A che non potrà mai dimenticare e che ha scatenato la gioia, ma anche l'ira dei tifosi della Lazio sui social network. Questa volta al centro della critica del popolo biancoceleste c'è, infatti, la formula con la quale Floriani Mussolini è stato ceduto alla Cremonese. Il comunicato ufficiale, con cui la Lazio aveva annunciato il trasferimento recitava: "La S.S. Lazio comunica la cessione temporanea di Romano Floriani Mussolini a favore dell'Unione Sportiva Cremonese, con diritto di opzione".

LA POLEMICA SULLA FORMULA - A questo possiamo aggiungere la cifra - 5 milioni di euro - e una percentuale sulla futura rivendita del 50%. Ciò significa che, se la Cremonese al termine della stagione decidesse di riscattare il cartellino di Floriani Mussolini, allora la Lazio non potrebbe far nulla per riportare nella Capitale il calciatore, se non acquistarlo dal club lombardo. Una possibilità che rischia di privare la società biancoceleste di un elemento interessante per il presente e soprattutto per il futuro, un prezioso prodotto del proprio settore giovanile. Ed è proprio questo che ha fatto scattare su tutte le furie il popolo laziale, già irritato per un'estate complicata per via del blocco del mercato, e che ora tra social e radio cerca spiegazioni e lamenta l'ennesimo errore della dirigenza della Lazio che, in un progetto di ringiovanimento della rosa, si libera - forse - definitivamente del prospetto più interessante della rosa.

ALCUNI COMMENTI - "Progetto giovani?" è uno dei commenti, ironici, più gettonati insieme al paragone fatto con gli esterni destri attualmente presenti nella Lazio. Poi c'è anche chi più banalmente si chiede,rivolgendosi all'allenatore o forse a chi sostiene che sia stato lui a volerlo cedere: "Qual è il processo mentale che avrebbe potuto portare Sarri a dire 'Ma si mandate Floriani via, io preferisco restare con Lazzari titolare e Marusic come alternativa'?". Arrivano anche commenti più drastici: "Siamo alla frutta". E ancora: "A Noi uno come Romano Floriani Mussolini non serviva vero?", oppure: "I giovani ci stavano Milani e Floriani. Si e preferito mandarli via". Sono questi alcuni dei commenti arrivati sull'argomento e che, dal triplice fischio di Cremonese-Sassuolo fino ancora a questi minuti, stanno intasando i social.

Pubblicato il 30/08