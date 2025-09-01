Lazio - Verona, è Taty-mania! L'argentino si accende: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Valentin Castellanos trascina la Lazio verso la sua prima vittoria stagionale. Tre punti d'oro per gli uomini di Sarri che scacciano così i fantasmi di Como e rispondono a tono ai quesiti di questi giorni sul livello della squadra. Una prestazione troppo brutta per essere vera quella del Sinigallia, ieri all'Olimpico si è vista una Lazio già 'sarriana' guidata dalle doti tecniche del Taty. Il calciatore argentino è stato autore da un gol e due assist e i quotidiani hanno scelto di premiare la sua brillantezza scegliendolo come migliore in campo.

CORRIERE DELLO SPORT - Castellanos 8

GAZZETTA DELLO SPORT - Castellanos 7,5

IL MESSAGGERO - Castellanos 8

IL TEMPO - Castellanos 8

CORRIERE DELLA SERA - Castellanos 8

L'ARENA - Castellanos 7

IL RESTO DEL CARLINO - Castellanos 8.5

LA STAMPA - Castellanos 8

REPUBBLICA - Castellanos 8

