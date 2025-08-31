Lazio, Tchaouna inizia a farsi vedere: la giocata contro il Manchester United

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'avventura di Loum Tchaouna al Burnley è iniziata senza infamie e senza lodi. L'attaccante francese, trasferitosi per una cifra appena superiore ai 15 milioni di euro, è sempre sceso in campo con il club neopromosso in Premier League partendo tre volte dalla panchina in campionato e titolar nell'unica sfida disputata dai Turfites in Carabao Cup.

Quattro presenze, ma senza mai riuscire a incidere, andandoci solamente vicino nell'ultima partita contro il Manchester United, persa in modo beffardo dalla squadra di Parker con un rigore in favore dei Red Devils arrivato al 96' con 5' di recupero. Nel secondo tempo del match, entrato da pochi secondi Tchaouna propizia il gol del momentaneo 2-2, calciando in porta al volo dopo un rimpallo in area e trovando l'ottima respinta di Bayindir. Dopo la parata a fiondarsi sulla sfera è Anthony che punisce la retroguardia avversaria e mette in rete un illusorio pareggio.

