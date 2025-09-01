Calciomercato Lazio | Noslin non è certo di restare: la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ultimo giorno di mercato in Italia, entro le 20.00 tutti i club di Serie A dovranno completare i propri acquisti con l'obiettivo di definire le proprie rose e tra le partecipanti, me solo ed esclusivamente per le uscite, ci potrebbe essere anche la Lazio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Tempo, infatti, nelle prossime ore andrà definito anche il futuro di Tijjani Noslin. Sarri in conferenza stampa ha parlato di un calciatore che potrebbe rivelarsi utile al momento della partenza di Dia per la Coppa d'Africa, ma no è escluso che lasci prima la Capitale. A sottolinearlo è il quotidiano che mette in evidenza anche l'interesse del Feyenoord e di alcune squadre di Championship, non escludendo un possibile ritorno di club di Serie A alla ricerca di un attaccante last minute.
